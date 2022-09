Juventus e Coca-Cola: la partnership continua! I dettagli

Mentre la squadra prepara la sfida di campionato contro la Salernitana , la società ha reso noto il proseguimento di una prestigiosa partnership. Ecco il comunicato pubblicato sul sito ufficiale della Juventus : " Continua, nel segno della condivisione dentro e fuori dal campo, il percorso di Juventus e Coca-Cola con il rinnovo della partnership siglata nel 2019. Un legame che vede l’azienda leader nel settore del beverage affiancare il nostro Club in qualità di Official Partner . E non mancano le novità. Per la prima volta dall’avvio dell’accordo, infatti, Coca-Cola e Juventus collaboreranno insieme per coinvolgere i tifosi a livello europeo con diverse iniziative e attività che vedranno protagoniste anche le Juventus Women .

Si parla di una collaborazione che celebra la magia nata dall’incontro tra tifosi e che lega la comunità bianconera nella sua totalità. L’accordo prevede l’esclusiva nella categoria degli “sparkling soft drink” con la presenza dei prodotti nelle aree Hospitality e in tutti i punti vendita dell’Allianz Stadium , la nostra casa, nei vari momenti pre, durante e post partita, oltre a eventi per i fan, visibilità del marchio e attività sui social media.

«Siamo orgogliosi di annunciare il rinnovo pluriennale della partnership con Coca-Cola, afferma Tiziana Di Gioia Chief Commercial Officer di Juventus. La sinergia tra le due Aziende ha come obiettivo la valorizzazione del mercato Europeo - strategico per entrambi - grazie alla creazione di attivazioni di marketing comuni mirate alla creazione di un’esperienza unica on line&off line per tutti i tifosi. La passione che accomuna Juventus e Coca-Cola, sia in campo sia fuori, farà la differenza in questo nuovo capitolo della partnership.»