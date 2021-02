Rinnovo Dybala, agente atteso a Torino in settimana

Il procuratore dell'argentino dovrebbe incontrare la dirigenza nei prossimi giorni

Nel frattempo, il numero 10 bianconero ha combattuto con diversi guai fisici, che lo hanno tenuto lontano dal campo. Ma non lontano dalla Juventus e dai suoi compagni, da cui l'argentino non si è mai separato. Dybala ha partecipato a praticamente tutte le trasferte degli ultimi mesi, pur dovendo sedere in tribuna, mostrando grande attaccamento al progetto bianconero. Quello che manca - magari anche in sede di trattativa - sono le prestazioni. Il miglior Dybala non è praticamente mai sceso in campo in questa stagione, e la mancanza delle sue prodezze si è fatta sentire. Con un finale di stagione all'altezza delle aspettative, e anche dei contratti, il rinnovo dell'argentino potrebbe tramutarsi in questione estremamente più semplice di quanto non sia oggi. I tifosi non vedono l'ora di rivederlo in campo, così come Pirlo e i compagni. Saranno mesi cruciali per il futuro di Dybala, la svolta arriverà in un senso o nell'altro. Nel frattempo, attenzione ad alcune grosse indiscrezioni per il mercato bianconero: duello con il Real Madrid per una sorpresa da 30 milioni! <<<