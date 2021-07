Rinnovo Dybala, a giorni l’incontro con l’agente

Ottimismo sulla trattativa per il futuro dell'argentino

Il futuro di Cristiano Ronaldo terrà banco ancora per qualche tempo, finché il portoghese non chiarirà definitivamente la sua posizione. Ma la questione CR7 non è l'unico tema di grande rilievo dell'estate bianconera, che sarà calda anche sul fronte dei rinnovi contrattuali. La firma di Chiellini pare essere imminente, frutto di una trattativa incredibilmente semplice. Discorso diverso per quanto riguarda Paulo Dybala, il cui contratto è in scadenza giugno 2022. Richieste apparentemente troppo esose e qualche frizione con Paratici avevano gettato ombra sul futuro de La Joya in bianconero, ma il ritorno di Massimiliano Allegri sembrerebbe aver ribaltato la situazione. Il tecnico livornese vorrebbe tornare a puntare su Dybala come parte integrante del nuovo progetto. Ecco quindi che, dato l'addio a Paratici, Federico Cherubini ha dato nuovamente il via alle trattative. Nelle scorse settimane il nuovo CFO bianconero ha avuto diversi contatti telefonici con Jorge Antun, agente del numero 10 della Juventus.