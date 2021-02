Rinaudo: “Ora la Juve vince anche senza essere bella”

TORINO – L’ex difensore di Juve e Napoli Leandro Rinaudo, ha rilasciato delle dichiarazioni durante il corso della trasmissione Radio Goal, andata in onda su Radio Kiss Kiss. Il tema principale ovviamente è stato rivolto alla super sfida di sabato sera tra partenopei e bianconeri, con quest’ultimi che cercano tre punti pesantissimi in ottica scudetto e con gli azzurri invece, che devono cercare l’immediato riscatto, soprattutto per salvaguardare la panchina di Gennaro Gattuso. L’ex allenatore del Milan infatti, sembra essere arrivato ad un bivio dal quale non c’è via di scampo e l’unica strada da imboccare è quella della vittoria, se si vogliono avere speranze di poter continuare ancora i rapporti tra le parti.

“E’ brutto dirlo ma il Napoli sta vivendo un periodo molto negativo. La piazza è sempre stata particolare, si vive di calcio e non è non è facile affrontare momenti come questi. Le ultime notizie che ci sono state su De Laurentiis e Gattuso sicuramente non hanno aiutato comunque ne l’ambiente e ne a risollevare il buon umore ormai smarrito da tempo, fondamentale per affrontare questi momenti delicati. Io credo che il Napoli è veramente forte e abbia bisogno di una presa di coscienza per poter affrontare questo finale di campionato. La partita con la Juve sarà molto difficile anche per questo fattore, poi inevitabilmente peseranno anche le assenze, come quelle di Koulibaly e Manolas. Da anni, i bianconeri dominano anche se allo stesso tempo io credo che possa essere anche un’opportunità per poter invertire la rotta. Alla fine ci vuole una presa di coscienza e rimboccarsi le maniche e affrontare comunque partita dopo partita ogni gara per cercare di invertire la rotta. La Juve ntus nelle ultime settimane ha vinto anche non essendo bella ma sta metabolizzando sempre più i dettami di Pirlo e sta migliorando”.