Rimedio: “Vendita Juventus? Le smentite sono di rito…”

Alberto Rimedio, ospite alla Ds, ha commentato i rumors di un eventuale cessione della Juventus. Ecco le sue parole: "È una voce che circola da un po' di tempo. Ne parlavamo anche l'anno scorso, le smentite ovviamente sono di rito perché è una società quotata in borsa. C'è la possibilità che la famiglia possa dismettere un bene che in questo momento produce tanti debiti, c'è una situazione finanziaria che non è delle migliori e questa Juventus dà poche soddisfazioni".

Inoltre ha aggiunto: "L'intenzione sarebbe quella di mantenere un bene come la Ferrari, strutturale per il tipo di attività svolto dalla famiglia Agnelli. Anche perché è proprio un marchio riconoscibile in tutto il mondo, sulla Juventus in un momento di difficoltà economica notevole si starebbe facendo anche questa riflessione.La famiglia Agnelli smentisce ma è normale in situazioni come questa".

