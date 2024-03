Rimedio: “La società Juventus deve intervenire per dare una scossa”

Alberto Rimedio, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole sintetizzate da Tuttojuve.com: "La società Juve tace? In realtà la società si è pronunciata nei giorni scorsi per dire che Allegri sarebbe stato confermato. Sono arrivate delle parole significative in questo senso, ma nel calcio quello che si dice oggi può non valere domani. Il sostegno della società nei confronti dell'allenatore sembra esserci, però è necessario adesso che la società intervenga in qualche modo per provare a dare una scossa, per provare a contribuire a risollevare una squadra che nelle ultime nove partite ha una media da retrocessione. È vero che c'è ancora un margine di vantaggio abbastanza rassicurante sulle inseguitrici, ma ha cinque punti in più del Bologna, 8 sulla Roma, che devono ancora giocare e quindi il vantaggio potrebbe ridursi parecchio. E c'è l'Atalanta che incalza e che ha una partita in meno. Secondo me c'è molto poco da stare sereni".