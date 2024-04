Rimedio: “Ci sono segnali di malumore nello spogliatoio della Juventus”

Dagli studi della DS, Alberto Rimedio ha commento il malumore percepito da Dusan Vlahovical momento della sostituzione in Juventus-Milan. Per il giornalista, l'episodio sarebbe l'ennesimo sintomo di un clima non troppo idilliaco in spogliatoio. Ecco le sue parole: "Ricordo che c'erano stati prima i casi di Cambiaso e Chiesa. È un sintomo di un certo malumore o la percezione dello spogliatoio che forse Allegri sia ai saluti. Inevitabilmente è possibile che i calciatori che con Allegri non hanno un grande feeling non si facciano più il problema di manifestare questa mancanza di fiducia e questa scarsa intesa perché tanto sentono che la sua esperienza sta finendo".