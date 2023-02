Juve, l’incredibile rigore negato contro il Nantes fa discutere

Ieri sera all'Allianz Stadium la Juventus ha pareggiato 1-1 contro il Nantes, nella gara di andata del playoff di Europa League. Al vantaggio bianconero di Vlahovic ha risposto il pareggio francese di Blas. La squadra di Allegriha sprecato diverse occasioni e in certi momenti è sembrata accontentarsi dell'1-0, prima di subire l'inaspettato pareggio. Nel finale però la beffa. Su un colpo di testa in area da parte di Bremer, c'è il fallo di mano di un difensore. L'arbitro Pinheiroviene richiamato dal VAR e va al monitor, ma dopo la review, decide di non dare rigore, punendo una leggera spinta di Bremer sull'avversario.