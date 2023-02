Calvarese sul rigore negato: “Non avrei mostrato quella telecamera”

Giovedì, nella sfida di Europa League contro il Nantes, ha fatto molto discutere il rigore negato alla Juventus dall'arbitro Pinheiro. Gianpaolo Calvarese ha detto la sua sui suoi social. L'analisi dell'ex arbitro: "In sala VAR noi avevamo circa 24 o 26 telecamere. Dipende dallo standard. Il VAR chiama l’arbitro e gli propone una prima telecamera dove, secondo me, è rigore netto. Da quella telecamera tutti abbiamo detto: “rigore!”. Il problema è che la seconda telecamera che propone, e io appena l’ho vista ho tremato, perché ho detto: “accidenti, aia!”. Quella telecamera io non l'avrei mai mostrata, perché magari le altre sette fanno vedere il rigore, non lo so, ma una fa vedere diametralmente la cosa in maniera opposta, dando la sensazione del fallo. La sensazione, è una sensazione, gli propone quella telecamera e adesso l’arbitro ha un cerino in mano, non indifferente. Perché, diciamo la verità, sulla prima telecamera della VAR review tutti abbiamo detto rigore, la seconda qualcuno si è iniziato a preoccupare. Allora, secondo me. Uno: l’errore è del VAR perché due telecamere così metti veramente nei guai l’arbitro che deve prendere una decisione, e io ci sono stato seduto dentro quella sala VAR".