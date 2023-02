News Juve, slitta il rientro di Pogba. Arriva l’annuncio sul francese

Che bella Juve quella che ieri sera ha annientato la Salernitana per 3 a 0 grazie ad un Vlahovic apparso in uno stato di forma smagliante. Il centravanti serbo ha siglato una doppietta, rischiando più volte di ingigantire il suo bottino di reti. Da registrare anche l'assist "fortunoso" per il gol di Kostic. Insomma Allegri può sorridere per aver ritrovato il proprio numero 9, in attesa del ritorno in campo di Milik, che dovrebbe avvenire entro la fine di febbraio.

Era atteso per la trasferta di Salerno anche il rientro di Paul Pogba, che probabilmente avverrà il 16 febbraio per la gara di Europa League contro il Nantes. Il calciatore più pagato della Serie A non è mai sceso in campo in questa stagione e pochi giorni fa Sportmediaset ipotizzava addirittura una rescissione per il campione francese. A dire il vero si era parlato anche di una possibile cessione in MLS o in Arabia, dove c'erano club disposti anche a pagare il cartellino. Proprio sul Polpo è arrivato nelle ultime ore un annuncio che mette fine alle voci su di lui<<<