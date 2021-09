Ridotta la squalifica di Osimhen: ci sarà con la Juve. Le reazioni

Nel tardo pomeriggio di ieri, la Corte Sportiva D'Appello della FIGC ha accolto il ricorso del Napoli circa la riduzione della squalifica di Victor Osimhen . Il giocatore nigeriano poteva essere assente al prossimo match di campionato con la Juventus , ma scenderà regolarmente in campo agli ordini di Luciano Spalletti. Questa la nota della FIGC: "La prima sezione della Corte Sportiva D’Appello Nazionale presieduta da Carmine Volpe ha accolto il ricorso del Napoli, riducendo da due a una giornata (e un’ammenda di 15.000 euro) la squalifica comminata dal Giudice Sportivo a Victor James Osimhen dopo l’espulsione rimediata dall’attaccante del Napoli nel match con il Venezia, valido per la prima giornata del campionato di Serie A".

Subito dopo l'udienza, l'avvocato del Napoli, Mattia Grassani, ha commentato la riduzione della squalifica di Osimhen ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Gli argomenti che hanno fatto breccia li troveremo nelle motivazioni che usciranno tra qualche giorno. Le sensazioni che si sono ricavate nel dibattimento riguardano le attenuanti, nel fatto che il calciatore del Venezia non avesse avuto lesioni fisiche né sia stato necessario l'ingresso dei sanitari. Il giocatore non ha nemmeno protestato. Questi tre fatti, per l'esito che ha avuto il ricorso, sono stati decisivi. Non poteva essere, come scritto da Aureliano, che il contatto tra Osimhen ed Heymans fosse avvenuto a distanza di gioco. Stiamo anticipando una motivazione che non è ancora disponibile.