Juve, il ricordo dell’Avvocato: il rapporto con la squadra e i campioni

Per Gianni Agnelli il calcio e la Juve sono sinonimi di bel gioco. Si spiega così il riconoscimento della cifra stilistica di Alessandro Del Piero con l'accostamento a un pittore, come Roberto Baggio paragonato a Raffaello. Nell'ammirazione per i grandi numeri 10, l'Avvocato ha avuto una venerazione per Omar Sivori, definito «più di un fuoriclasse, per chi ama il calcio è un vizio». E poi, naturalmente, c'è Le Roi, secondo molto la traduzione in campo dello stile di Agnelli: «Platini rimarrà unico e inimitabile, non ci sarà mai un altro Platini nella Juve. Al mondo non esiste uri suo sostituto. E se un giorno, come spero, potessimo avere nella Juventus un giocatore sul quale ci trovassimo a commentare "questo è più forte di Platini", lo direi con una punta di dispiacere».