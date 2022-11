Juve, pronta la richiesta di rinvio a giudizio per Agnelli e gli indagati

Continuano a susseguirsi le novità sulla situazione della Juventus , dopo il terremoto delle dimissioni del presidente e del CdA di lunedì sera. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti, in Procura a Torino è pronta la richiesta di rinvio a giudizio nell’ambito dell'inchiesta sui conti della Juventus . Il provvedimento riguarda Andrea Agnelli e la maggior parte di coloro che nelle scorse settimane avevano ricevuto l’avviso di chiusura delle indagini . Per gli altri invece si va verso una probabile archiviazione.

Ieri infatti sono scaduti i termini per i 16 indagati (15 dirigenti e la Juventus come persona giuridica) per presentare memorie difensive ed essere interrogati. Sono solo in cinque ad averlo fatto (gli ex sindaci ed ex revisori). Ora starà ai pm valutare la loro posizione. Per tutti gli altri indagati, tra i quali c'è anche Fabio Paratici, ex capo dell'area sportiva, ora dirigente del Tottenham, dovrebbe arrivare la richiesta di rinvio a giudizio.