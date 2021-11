Ricci: “Siamo attenti ai cambiamenti del calcio”

Il Chief Revenue Officer della Juventus ha parlato in occasione della presentazione della serie Amazon sui bianconeri

" L’emozione del campo, le storie che ruotano attorno a una partita, ma anche la vita di tutti i giorni, della prima squadra e del Club . Tutto quello che vi aspettereste di veder raccontare, ma anche tutto quello che non vi attendete e che vi permetterà come non mai di entrare nel mondo Juve sarà al centro della nuova docu-serie Amazon Original italiana All or Nothing: Juventus, che seguirà la squadra dietro le quinte durante tutta la stagione in corso; una serie che sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 25 novembre 2021".

"Tutto è intrattenimento, l'industry è quella con cui ci misuriamo ogni giorno. Siamo consapevoli della duplice valenza. Scendiamo in campo tutte le volte per l'intrattenimento. Siamo intrattenimento per tanti sottoinsiemi per quest'industria. Siamo in uno stadio ma non stiamo guardando una partita, ma un contenuto bellissimo, per la prima volta aperti a un nuovo mondo per noi. Intrattenimento è il mondo dei videogame, basti pensare quanto muova ogni giorno e appassioni milioni di ragazzi. Penso anche alle contaminazioni nel lifestyle, al nuovo senso delle maglie di gioco, che sembrano non più oggetti per giocare a calcetto o fare sport, ma da portare nel quotidiano. La pandemia ha colpito duramente l'intrattenimento, ma prodotti come questo e la creazione di contenuti trasmessi in maniera digitale, è come aver compensato all'assenza del pubblico".