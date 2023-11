Verso il derby d’Italia: ricaduta per Weah, Inzaghi senza due titolari

Max Allegri deve fare i conti con alcune assenze importanti, inclusa quella di Danilo. Out anche il lungodegente De Sciglio oltre agli squalificati Pogba e De Sciglio. Da capire anche le condizioni di Miretti e Locatelli, tornati malconci dalla Nazionale. Sarà assente anche Timothy Weah. L'esterno non rientrerà per la partita contro i nerazzurri, dopo la ricaduta alla coscia destra accusata in allenamento.