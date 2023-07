Juve, il riassunto del giorno: dalla tournée estiva al mercato

La prima ipotesi per sostituire il serbo è il canadese Jonathan David (del Lille ), ma si pensa anche ad Okafor (del Salisburgo), Hugo Ekitike (di proprietà del PSG) ed infine anche a Hojlund, Lukaku e Scamacca. A proposito dell'ex Sassuolo Beppe Bergomi ha detto la sua a SkySport: "Dare via Vlahovic per Scamacca sarebbe un’operazione per me difficile da comprendere, anche perché il serbo è più giovane oltre ad essere un grandissimo giocatore". Per il dopo-Pogba il preferito di Allegri resta l'ex Milan Franck Kessie , ormai fuori dai piani di Xavi: la Juventus ha già avviato i primi contatto con il club catalano, come riportato da Sport poco fa.

Infine sul capitolo cessioni si parla della partenza dell'argentino Enzo Berrenechea che potrebbe approdare alla Samp guidata da Andrea Pirlo. Mentre su Luca Pellegrini ci sarebbe anche l'interesse del Milan che avrebbe puntato pure Andrea Cambiaso (in caso di partenza di Ballo-Touré). La Juve chiede 8 milioni di euro per la cessione (o in prestito o a titolo definitivo) del terzino romano e 25 per il difensore classe 2000. Infine il 'capitolo Bonucci' sarà un altro nodo da sciogliere: il capitano potrebbe non prendere parte alla tournée americana e non rientra più nei piani della società (il club gli ha già comunicato che nel 2023/24 non sarà titolare). Si respira ottimismo invece per il trasferimento di Zakaria al West Ham: le parti sono al lavoro.