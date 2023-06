Il riassunto della giornata: dall’offerta ad Allegri alle cessioni

Inoltre sul mercato si tratta per il rinnovo di Rabiot mentre Milik ormai è destinato a tornare all'OM. Da Torino non sarà esercitato il diritto di riscatto fissato a 7 milioni di euro per l'acquisto del polacco: su di lui c'è l'interesse della Lazio. Per quanto riguarda il francese, la madre-agente del giocatore è in queste ore a Torino per discutere della scadenza di contratto fissata per il prossimo 30 giugno. La Juventus proverà a formulare un'offerta convincente dato che Massimiliano Allegri punta molto su di lui.