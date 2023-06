Il riassunto della giornata: Juventus tra addii e (possibili) rinnovi

Infine, alcune parti chiave dell'intervista del CEO della Juventus Maurizio Scanavino a SkySport: "Allegri? Non è mai stato in discussione. Comprendiamo il malumore dei tifosi per non aver vinto trofei per il secondo anno consecutivo, anche loro sono stati sulla nostra stessa barca con un’altalena emotiva particolare. Abbiamo chiuso le situazioni giudiziarie in Italia, ma ci sono ancora situazioni da risolvere e gli aspetti finanziari della società non sono banali da gestire. Sul mercato: sarà Giovanni Mannaa prendere in mano al 100% la responsabilità e le fasi di mercato che ci aspettano nei prossimi mesi, lasciando a Calvo la parte più manageriale.Giuntoli? ha un contratto con il Napoli ancora di un anno. Infine: da una parte c’è il progetto Superlega per il quale è stata inviata una comunicazione formale a Real e Barcellona che può portare all’uscita dal progetto, dall’altra parte c’è l’Uefa con un’indagine in corso e per cui non abbiamo ancora nessun elemento per poter avere un giudizio o poter colloquiare. Vedo un futuro di grande impegno e lavoro di squadra, da fare con umiltà e mettendosi in discussione, con l’obiettivo di migliorare e tenendo i piedi ben saldi per terra".