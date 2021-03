Review: la rete di Chiesa

La review del gol di Chiesa

TORINO - Il sito web ufficiale della Juventus , ha pubblicato un articolo che ci fa rivivere l'azione del gol di ieri di Federico Chiesa. L'ex Fiorentina, infatti, ha firmato la rete del momentaneo 2-0, dopo un bel passaggio dalla sinistra di Bernardeschi: il 22 bianconero ha stoppato il pallone ed ha tirato in porta, con il pallone ribattuto da Provedel, poi sulla respinta Chiesa ha è stato bravo a mettere il pallone in rete ed a firmare il raddoppio che ha consentito alla Juve di chiudere la partita. Di seguito riportiamo la review del gol di Chiesa : "Dopo un primo tempo a reti inviolate, la Juventus all’Allianz Stadium contro lo Spezia dilaga nella ripresa, realizzando 3 gol. Dopo la rete di Morata per i bianconeri si aprono diversi spazi per colpire la difesa ligure: Bernardeschi sulla sinistra trova spesso dei corridoi liberi par raggiungere il fondo. Nasce così la rete del 2 a 0 siglata da Chiesa. Andiamo a rivedere l’azione.

Juventus in possesso nella propria trequarti, Danilo, dopo un dribbling per superare la prima pressione dello Spezia, verticalizza per Rabiot, nel cerchio di centrocampo. Il francese prima di ricevere palla già si avvede della posizione sulla fascia sinistra di Bernardeschi. Kulusevski con il suo movimento obbliga Vignali, l’esterno della difesa ligure, ad accentrarsi temporaneamente: questa situazione libera così Bernardeschi sull’out. L’ex viola attacca la profondità e viene servito sulla corsa da Rabiot. Conquistato il fondo Bernardeschi punta lo stesso Vignali che arriva in ritardo, lo supera con un dribbling a rientrare e pesca al centro dell’area Chiesa, bravo a liberarsi in mezzo a diversi difensori avversari. Sulla prima conclusione Provedel è molto bravo a ribattere. Sulla seconda il bianconero riesce a segnare la rete che di fatto chiude la gara".