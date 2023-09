Il retroscena su Arnautovic: le parole dell’agente (e fratello) del giocatore

Ritorno alla 'base' per Marko Arnautovic che ha deciso di vestire di nuovo la maglia dell'Inter dopo ben 13 anni. Una notizia che ha spiazzato un po' tutti durante questa sessione di calciomercato. Tuttavia prima di approdare alla corte di Simone Inzaghi , tra le alternative papabili - come svelato dal fratello maggiore e agente dell'austriaco, Danijel Arnautovic- ci sarebbe stata anche la Juventus . Ecco le sue dichiarazioni durante la trasmissione di ServusTV 'Sport and Talk from': "È vero, alcuni club dell'Arabia Saudita in passato hanno parlato con Marko. Ma era già stato in Cina e voleva tornare in Europa , ecco perché è stato troppo felice di andare al Bologna".

E poi prosegue: "Avevamo già parlato con due top club italiani, l'Inter in quel momento non era nemmeno nei radar e il Bologna aveva già detto no alla Roma perché non poteva trovare il sostituto. A un certo punto, sembrava che Marko dovesse restare, poi ho visto che ai nerazzurri serviva un attaccante perché, in quel momento, ne aveva solo due in rosa e questo non basta quando si gioca la Champions League. Allora ho scritto al direttore sportivo (Piero Ausilio, ndr) dicendogli: 'So cosa ti serve e ho quello che ti serve".