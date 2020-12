Retroscena Milik: il Napoli ha rifiutato l’offerta della Juve in estate. Ma ora…

TORINO- Alla Continassa, negli ultimi giorni, si sono rivisti i calciatori della Juventus che, dopo la pausa per i festeggiamenti natalizi, sono tornati a preparare la sfida all’Udinese del prossimo 3 Gennaio agli ordini di mister Andrea Pirlo. Mentre la squadra lavora sul campo, con l’obiettivo di riscattare subito la brutta sconfitta subita contro la Fiorentina, passata per 3-0 all’Allianz Stadium, la dirigenza è all’opera per rinforzare la rosa già nelle prossime settimane. Il mercato invernale aprirà lunedì 4 Gennaio e, per accontentare le richieste di Pirlo, probabilmente verrà aggiunto un nuovo attaccante alla rosa. Diversi sono i nomi in lizza per occupare la posizione di vice-Morata che, specialmente negli ultimi tempi, è apparso affaticato e bisognoso di riposo. Tra questi c’è anche Arkadiusz Milik, un nome che non è nuovo in casa dei campioni d’Italia.

Già in estate, prima del ritorno del numero 9 spagnolo all’ombra della Mole, il centravanti polacco era in orbita bianconera, salvo poi veder sfumare il suo approdo a Torino dopo l’esonero del suo mentore Maurizio Sarri e il conseguente arrivo di Andrea Pirlo in panchina. Come svelato dal Corriere dello Sport, la Juventus era arrivata ad offrire il cartellino dell’argentino Cristian Romero e una parte cash al Napoli per il cartellino del numero 99, vedendosi però respingere la proposta da De Laurentiis, che non aveva alcuna intenzione di rinforzare una diretta rivale. Ora, però, la situazione è cambiata. L’ex Ajax, tramite il suo entourage, ha infatti comunicato di non voler rinnovare il proprio contratto con il club partenopeo, attualmente in scadenza il prossimo Giugno. Per non perdere a zero un calciatore così importante, Adl sta pensando quindi di cederlo già a Gennaio per una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

