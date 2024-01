Retroscena Djalò: l’Inter ci ha riprovato, ma voleva mandarlo in prestito

Marotta ha provato a rilanciare per il portoghese andando a sforare anche il budget per il mercato invernale. Ma la formula non ha convinto

Tiago Djalò è un giocatore della Juventus. Cristiano Giuntoli ha definito il colpo nei giorni scorsi e il centrale portoghese è pronto ad approdare a Torino nel fine settimana. Un innesto importante tra presente e futuro per i bianconeri. L'ex giocatore di Milan e Sporting CP è out da marzo per la rottura del crociato ma che si aggregherà subito alla squadra. Un giocatore soffiato all'Inter e con un retroscena tutto da scoprire.

La Juventus ha trovato l'intesa subito col Lille per 3,5 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita. Un incasso che ha convinto i francesi a cederlo adesso. Marotta e l'Inter avevano trovato l'accordo per l'estate a zero, poi si è inserita la Juve e anche il pressing del LOSC è stato decisivo nel convincere il giocatore. Che aveva dato la sua parola all'Inter e che voleva rispettarla, a costo di provare a trovare anche un'intesa per l'immediato. L'Inter ci ha provato infatti anche negli ultimi giorni, disposta anche a un extrabudget pur di prenderlo, ma a patto di mandarlo in prestito per sei mesi poiché non voleva rivoluzionare la rosa di Simone Inzaghi. Djalò ha così preferito la Juventus, tornando indietro sull'intesa coi nerazzurri e sposando così la causa bianconera.