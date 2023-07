Responsabile marketing Juve: “Per i giovani USA siamo il primo club in Italia”

Intervistato da La Gazzetta dello Sport il responsabile dell'ufficio marketing e comunicazione della Juve Mike Armastrong ha detto: " Il cacio americano è molto importante per il brand Juventus . L'interesse nel calcio in America sta crescendo, non a caso nel 2026 ospiterà al Coppa del mondo.

Per i giovani la Juventus è il primo club italiano , qui negli Stati Uniti abbiamo una fan base molto buona, vogliamo continuare a far conoscere il nostro brand e con la tourneè abbiamo l'opportunità di farlo

McKennie e Weah sono famosi e stimati in America. Qui tutte le persone che seguono la nazionale li conoscono e quando gli chiedi che squadra tifano in Italia, in tanti rispondono che simpatizzano per la Juventus grazie a loro".