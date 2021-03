Repice: “La Juventus deve puntare tutto su Verratti e De Paul”

La rivoluzione del centrocampo della Juventus potrebbe partire da Verratti e De Paul.

La Juventus ha un solo grande obiettivo per la prossima stagione per quanto riguarda i reparti: rafforzare il centrocampo. Il reparto più debole potrebbe infatti essere sottoposto ad una vera e propria rivoluzione. Francesco Repice propone due grandi nomi da portare a Torino entro agosto, quelli di Marco Verratti e Rodrigo de Paul. Mentre la difesa è la migliore del campionato e l'attacco se la cava egregiamente, i dieci punti di distacco dall'Inter sono quasi tutti da attribuire ad un centrocampo del tutto assente, a parte sporadiche eccezioni. Per questo motivo la prossima estate cercherà in tutti i modi di correre ai ripari e cercare di accaparrarsi, finanze permettendo, i migliori calciatori in piazza.

Come sappiamo il primo obiettivo della squadra di Andrea Pirlo è il gioiellino del Sassuolo Manuel Locatelli. Infatti pare che è quasi fatta per il centrocampista, nonostante la pista estera che porta ad Houssem Aouar del Lione non è del tutto abbandonata da Paratici. Tuttavia il solo Locatelli non basta per cercare di portare a casa la tanto famigerata Champions League. Per questo motivo il taccuino del DS bianconero è pieno di nomi. Anche Francesco Repice ha detto la sua in merito al futoro centrocampo della Juventus.

Il radiocronista non ha dubbi in merito su chi i bianconeri dovrebbero puntare per rafforzare la mediana e tornare ad essere i primi in Europa: “La Juve deve prendere Verratti, è un giocatore di caratura internazionale, dotato di grande tecnica se fossi nei dirigenti bianconeri farei di tutto per portarlo alla Juventus”. Repice prosegue dicendo: “L’altra possibile idea è rappresentata da Rodrigo De Paul. L’argentino ha dimostrato di essere un centrocampista totale pronto a fare il salto di qualità in una grande squadra, come la Juventus. De Paul è un giocatore vero. Voi sapete che gli argentini hanno quella marcia in più non mollano mai sarebbe un grande acquisto per la Juve”.