Renica: “Il Milan merita la Champions più della Juventus…”

L'ex giocatore ha parlato

TORINO - Alessandro Renica , ex giocatore del Napoli, ha parlato della lotta Champions a Radio CRC: "Situazione del Napoli? Ingaggiare un altro allenatore sarebbe un rischio per il Napoli. Auspico la qualificazione in Champions del Milan, lo merita di più rispetto alla Juventus. Spero in un riavvicinamento tra De Laurentiis e Gattuso, tra persone intelligenti i margini ci sono sempre. Gattuso conquisterà la Champions. Sono fiducioso in vista dell'impegno contro il Verona. Secondo me il Napoli non sbaglierà il colpo. Champions? Vorrei che a centrare l'obiettivo fosse il Milan, lo merita molto di più rispetto alla Juve".

A proposito di Juventus, ieri mister Pirlo ha parlato in conferenza stampa in vista della finale di stasera: "La partita sarà simile a quelle giocate in campionato. L’Atalanta è una squadra che ti porta ad alzare il ritmo, gira a grande intensità. Siamo pronti, li conosciamo e sappiamo a cosa andremo incontro domani. Noi stiamo pensando solo a questa partita, ce la siamo guadagnata superando l’Inter in semifinale in due partite molto combattute. A livello fisico stiamo bene, i dati ci danno ragione, la squadra corre e sprinta più degli altri. Ma è la testa il fattore che conta di più. Domani ci saranno più di 4000 persone ed è una cosa bella ed entusiasmante». Il tecnico bianconero ha poi fatto il punto su alcuni giocatori della rosa. «Bonucci non giocherà, ha avuto problema al ginocchio ieri in allenamento e non sarà a disposizione. In attacco abbiamo diverse soluzioni. Kulusevski è una di queste, all’inizio oppure in corsa. Dybala si è allenato bene, è a disposizione". Queste invece le parole di Chiellini: "Siamo pronti. Abbiamo grande voglia di vincere questo trofeo, non è sempre scontato arrivare a giocare questa finale. Le ultime due vittorie contro Sassuolo e Inter ci hanno dato una spinta importante. Siamo consapevoli delle difficoltà, giocheremo con entusiasmo e speriamo che questo campo ci porti fortuna come in Supercoppa".