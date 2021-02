Reggina, Petrelli: “Sono contento di essere qui e voglio dare il massimo per la squadra”

TORINO – L’ex attaccante della Juventus Under 23 e ora trasferito alla Reggina, Elia Petrelli, ha parlato nella conferenza stampa di presentazione del suo nuovo club: “Sono contento di essere qui e voglio dare il massimo per la squadra. Nonostante l’assenza del pubblico si sente che questa è una piazza calda e per questo sento una grande responsabilità. Voglio fare bene ed essere utile alla squadra, mettermi in mostra e fare qualche gol. Sono qui per crescere e migliorare sotto tanti punti di vista. Il mio ruolo è quello di centravanti e spero di poter imparare molto da grandi giocatori come Menez e Denis, in particolare dal secondo che ha fato tanti anni ad alti livelli segnando molti gol. spero di potergli rubare quanto più possibile”.

Nella sua esperienza alla Juventus, Petrelli è stato più volte convocato nelle partite della prima squadra. Quest’ultima ieri ha vinto la semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Inter e il tecnico Pirlo ha commentato così, ai microfoni di Juventus Tv, la vittoria: “Nella gara di campionato non eravamo noi, ma ci è servita di lezione, perché ci siamo ricompattati e la vittoria in Supercoppa ci ha fatto capire di poter competere per ogni obiettivo. Non abbiamo fatto ancora nulla però, abbiamo solo vinto il primo round. Abbiamo preparato bene la partita e se siamo concentrati e abbiamo l’atteggiamento giusto diventa dura per tutti, anche se sappiamo che non è facile mantenere questo ritmo giocando ogni tre giorni. La rosa comunque è ampia e non c’è problema ad alternare i giocatori. Nel secondo tempo ci siamo abbassati un po’, anche per merito dell’Inter, ma è normale nei novanta minuti. Ronaldo? Ha giocato un’ottima gara e ha dimostrato il suo valore”.