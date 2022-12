Juve, il recupero di Pogba prosegue: gli obiettivi del francese

La seconda avventura alla Juventus di Paul Pogba è iniziata sotto una cattiva stella. Il centrocampista francese, arrivato a parametro zero dal Manchester United , si è infortunato al menisco nella tournée americana a luglio e non ha ancora esordito. Dopo la travagliata scelta del percorso di cure e i problemi muscolari che lo hanno rallentato, il Polpo sta lavorando in questa fase pre campionato per tornare al meglio .

Allegriha dovuto rinunciare a lui per tutta la prima parte della stagione e pensava di riaverlo subito alla ripresa. Ma, visti gli intoppi che ci sono stati durante il suo recupero, stavolta il tecnico e tutto lo staff non vogliono correre rischi e si procederà con la massima cautela. Pogba è tornato a correre e dopo Natale sosterrà i test per rientrare in gruppo in modo graduale. Tra la fine dell'anno e l'inizio del 2023 il francese dovrebbe ritrovare il pallone. Un momento fondamentale anche a livello psicologico.