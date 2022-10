Serie A, record e curiosità della decima giornata: Vlahovic mattatore

Dusan Vlahovic è il terzo calciatore serbo a segnare nel derby della Mole in Serie A TIM dopo Ljajic nel 2017 e Lukic nel 2019 (il primo con la maglia della Juventus ) . Il Torino non ha schierato titolare alcun giocatore italiano in un derby contro la Juventus in Serie A per la prima volta dal 1994/95 (da quando Opta raccoglie il dato). Nel periodo è solo la seconda volta per i granata nel massimo campionato (dopo la sfida della scorsa settimana v Empoli). L’Atalanta ha vinto sette delle prime 10 giornate di campionato; solo nel 1961/62 (sette anche in quel caso) i nerazzurri avevano ottenuto così tante vittorie allo stesso punto del torneo in una stagione di Serie A. Luca D’Andrea è il primo giocatore classe 2004 ad aver fornito un assist in Serie A.

L’Inter ha vinto tutte e quattro le gare casalinghe di Serie A contro la Salernitana, segnando sempre almeno due reti. Era da aprile che la Salernitana non perdeva due gare di fila in trasferta in Serie A TIM (tre in quel caso e nel mezzo anche un ko con l’Inter). La Lazio ha collezionato sei clean sheet (record del torneo in corso), di cui cinque di fila, una serie che non registrava da febbraio 2007 in Serie A TIM. L’Udinese è imbattuta da nove turni di campionato (6V, 3N), la sua serie senza sconfitte più lunga da marzo-maggio 2013 in Serie A TIM (9 anche allora). Lo Spezia ha segnato due reti negli corso dei primi 25 minuti di gioco in una gara di Serie A per la prima volta nella sua storia nella competizione. Cyriel Dessers è diventato il primo giocatore della Cremonese ad andare in gol per due partite consecutive di Serie A da Andrea Tentoni nel marzo 1996 (rete contro Napoli e Lazio)".