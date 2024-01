Serie A, i record più vicini della 22° giornata: Allegri protagonista

Il sito ufficiale della Lega Serie A ha pubblicato una nota sulla Juve ed Allegri . Ecco il comunicato: "Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso del prossimo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: La prossima sarà la panchina numero 100 di Thiago Motta in Serie A TIM. Scendendo in campo contro il Torino, Nahitan Nández raggiungerebbe le 150 presenze in tutte le competizioni con il Cagliari.

Ruslan Malinovskyi (attualmente a quota 49) è vicino a essere coinvolto in 50 reti nei cinque grandi campionati europei. Manca una rete a Lautaro Martínez (attualmente a quota 123 gol) per eguagliare Mauro Icardi (124) in ottava posizione tra i giocatori che hanno segnato più gol con l’Inter considerando tutte le competizioni. Se la Juventus vincerà contro l`Empoli, Massimiliano Allegri arriverà a totalizzare 1000 punti come allenatore in Serie A. La prossima sarà la presenza numero 150 di Bremer in Serie A TIM. Scendendo in campo contro il Napoli, Patric raggiungerebbe le 200 presenze in tutte le competizioni con la Lazio.