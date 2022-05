I possibili record della 37ª giornata: ci sono Vlahovic e Dybala

La penultima giornata della Serie A vedrà la possibilità di raggiungere o battere diversi record. Protagonisti anche il serbo e l'argentino.

"Prende il via oggi la 37ª giornata di Serie A TIM. Sulla base delle statistiche raccolte da Opta, nel corso di questo turno di campionato potrebbero essere raggiunti i seguenti record: Giocando contro il Milan Ruslan Malinovskyi raggiungerà le 100 presenze in in Serie A TIM. La prossima sarà la 150ª vittoria in tutte le competizioni per Gian Piero Gasperini alla guida dell’Atalanta. Edin Dzeko è a quota 98 gol in Serie A TIM e potrebbe diventare il terzo calciatore più anziano a raggiungere le 100 reti nella storia della Serie A (36 anni e 59 giorni il giorno della gara), dietro solo a Goran Pandev (37 anni e 268 giorni il 21/04/2021) e Sergio Pellissier (37 anni e 243 giorni l’11/12/2016).