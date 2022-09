Juventus, il borsino dei Nazionali: vittorie larghe, ma Vlahovic a secco

In questa pausa della Serie A, sono diversi i giocatori bianconeri impegnati in giro per il mondo. Ecco il recap dei nazionali impegnati ieri, pubblicato dal sito ufficiale della Juventus: "Doppio quattro a uno per i bianconeri in campo con le loro Nazionali. A gonfie vele la Serbia, ieri in Nations League: quattro a uno a Belgrado alla Svezia, con tripletta di Mitrovic e gol di Lukic. Vlahovic e Kostic in campo dal primo minuto. Identico punteggio nella notte in amichevole per la Colombia contro Honduras (in campo Juan Cuadrado).