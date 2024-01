Recanatese-Juve Next Gen 1-1, Brambilla: “Due punti persi”

Le parole dell'allenatore della Juve Next Gen Brambilla al termine del pareggio per 1-1 contro la Recanatese

Nonostante la superiorità numerica la Juve Next Gen non è riuscita a battere la Recanatese, fermandosi sull'1-1. Al termine della partita l'allenatore bianconero Brambilla ha detto: "Usciamo con due punti persi: eravamo venuti per vincere e abbiamo avuto le nostre occasioni per farlo".