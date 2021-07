Rebus Allegri: chi saranno i difensori centrali titolari nella prossima stagione?

Rebus di Allegri in difesa

Nella giornata di ieri la Juventus è tornata ad allenarsi nel centro sportivo della Continassa a Torino e il tecnico Massimiliano Allegri ha cominciato a preparare la nuova stagione calcistica. Proprio il tecnico livornese, in questa stagione, dovrà risolvere un vero e proprio rebus: chi saranno i due difensori centrali titolari della Juventus nella prossima stagione. La riposta più semplice, basandosi anche sulle prestazioni dell'ultimo europeo dell'Italia, sarebbe la coppia Leonardo Bonucci-Giorgio Chiellini. Il problema è che i bianconeri hanno in panchina un difensore come Matthijs de Ligt che è stato pagato fior di quattrini e che il tecnico non vorrebbe tenere in panchina. Come se non bastasse, ci sarebbe anche la questione Merih Demiral, difensore titolare della Turchia agli Europei e che nella scorsa stagione si è lamentato del poco spazio che Andrea Pirlo gli aveva concesso. Sullo sfondo Daniele Rugani che probabilmente sarà il quinto centrale, ma l'ex Empoli vorrebbe sicuramente molto più spazio degli anni passati in bianconero, proprio con Allegri in panchina.

Le soluzione sono varie. Il neo tecnico della Juve potrebbe optare per i match di Champions League una coppia con più esperienza e sicurezza (Bonucci-Chiellini) e nei match di Serie A magari inserire de Ligt insieme a Bonucci, per preservare le condizioni fisiche di "King Kong" che nella scorsa stagione ha subito diversi infortuni e non è mai stato in forma al 100% (cosa accaduta invece agli Europei, dove ha dimostrato tutto il suo valore). Nei match di campionato relativamente più semplici, invece, Allegri potrebbe azzardare la coppia Demiral-Rugani, per far riposare Bonucci e de Ligt. In Coppa Italia, potrebbe andare bene anche la coppia Chiellini-Demiral, che coniugare esperienza e giovinezza, ma soprattutto per non far perdere il ritmo partita a Giorgio Chiellini, che sicuramente non può giocare solo le partite di Champions League.