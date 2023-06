Le reazioni social / I tifosi dopo le dichiarazioni dell’AD bianconero

Dopo la lunga intervista rilasciata a SkySport, i tifosi si sono fatti sentire. Ecco le prime reazioni in seguito alle dichiarazioni del CEO bianconero Maurizio Scanavino. In uno dei passaggi infatti l'AD della Juventus ha chiamato in causa proprio il popolo bianconero, al secondo anno consecutivo senza trofei: "Comprendiamo il loro malumore, anche loro sono stati sulla nostra stessa barca con un’altalena emotiva particolare. Veniamo da un periodo di successi straordinari e non abbiamo avuto le soddisfazioni che volevamo. Bisogna restare con i piedi per terra pensando al futuro."