Le reazioni social \ I post dei tifosi bianconeri dopo la decisione di Agnelli

Ecco alcuni post pubblicati dopo la notizia del ricorso di Andrea Agnelli al TAR per la squalifica

Ecco alcuni post pubblicati su Twitter da parte dei tifosi juventini dopo la scelta dell'ex presidente bianconero di presentare ricorso al TAR . La decisione ha provocato un certo clamore in Rete: una nutrita fetta del tifo juventino lo esalta.

Secondo alcuni supporters bianconeri infatti Agnelli sarebbe stato l'unico a non piegarsi alla giustizia sportiva. A differenza di quanto fatto da John Elkannche invece ha mostrato un atteggiamento più 'remissivo' rispetto al cugino. Agnelli -così come i precedenti amministratori- dovranno comunque difendersi anche sul piano penale. Formalmente però Andrea Agnelli ha deciso di ricorrere al TAR per cercare di essere riabilitato.