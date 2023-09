L’ironia social dopo le parole di Allegri: “Sperando sia l’ultimo capitolo…”

Dopo le dichiarazioni in conferenza stampa rilasciate ieri da Allegri, sul Web si rincorrono meme e commenti ironici

Dopo la lunga intervista rilasciata a SportMediaset da Bonucci e il post su Instagram pubblicato dalla moglie, anche Massimiliano Allegri ieri in conferenza stampa ha detto la sua: "Le soap opera sono su Canale 5, non sono molto appassionato". Con questa breve affermazione ha lasciato un po' tutti di stucco: da qui gli utenti in Rete si sono scatenati, prendendo le sue parti e ironizzando. Resterà da capire se ci sarà un'ulteriore replica del giocatore o se davvero la storia può definirsi conclusa definitivamente.