Le reazioni social dopo l’annuncio di Buffon: “Grazie di tutto Superman”

La carriera di Buffon -principalmente trascorsa tra Juve e Nazionale- è stata ricca di successi. Ma Gigi non si ferma del tutto: le idee per il futuro sono diverse, compresa quella di diventare capodelegazione della Nazionale italiana, ruolo ricoperto da Gianluca Vialli. Nel frattempo, potrà prendersi del tempo per sé e per la sua famiglia prima di iniziare un nuovo percorso professionale.