Ravezzani: “Vlahovic non ha mai convinto, alla Juve manca un Lukaku”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sul possibile scambio tra Juventus e Chelsea per Lukaku e Dusan Vlahovic.

Fabio Ravezzani , giornalista, ha detto la sua a TMW Radio sulla Juventus . Ecco le sue parole: "Alla Juve serve un centravanti di riferimento e Vlahovic è stato uno di movimento e che è andato anche al di sotto delle attese. Non l'ha mai fatta la differenza.

La Juve doveva fare un sacrificio, l'hanno fatto Inter e Milan ne anche la Juve qualcosa deve vendere. Se portano a casa 50 mln più Lukaku va bene. Anche perché non hai altre grandi alternative per incassare. Io nell'immediato tra Vlahovic e Lukaku scelgo il belga.

Io avevo grandi aspettative nel serbo ma non l'ho mai visto migliorare in questo anno e mezzo. E non mi vengano a dire che è solo colpa di Allegri. Ci spieghino allora anche la pubalgia".