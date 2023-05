Ravezzani: “Juve? Brutta figura della giustizia sportiva”

Nuovo allenatore? Non è facile, certamente bisogna capire che tipo di squadra dovrà allenare e che obiettivi ci saranno. Io credo che uno degli slogan peggiori per la Juventus sia quello bonipertiano “vincere è l’unica cosa che conta”. In realtà a volta conta anche crescere, non solo vincere. Negli ultimi due anni sono stati bruciati un sacco di soldi senza ottenere risultati. Il nome potrebbe essere Palladino, potrebbe essere Tudor. Io credo che Tudor per esperienza, se fosse raggiungibile ad una cifra ragionevole, possa essere la soluzione migliore. Giuntoli è sicuramente bravissimo ma dipende dagli umori di De Laurentiis. Abbiamo imparato da tempo che non dice mai né sì né no, poi all’ultimo momento dice di no e tu sei nei guai. Quindi credo che la Juventus per avere Giuntoli dovrà rimborsare il Napoli in qualche modo. I giorni passano e siamo già nei giorni di mercato, bisognerebbe essere molto più veloci".