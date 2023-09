Ravezzani: “Allegri non può dire ancora che la Juve è solo da 4°posto”

Le dure parole di Ravezzani dopo la conferenza stampa di Allegri nella presentazione della gara Sassuolo-Juve

Fabio Ravezzani ha commentato così le dichiarazioni di Massimiliano Allegri alla vigilia di Sassuolo-Juve: "Allegri non può dire dopo due anni (e 3 mercati fatti per accontentarlo) che la Juve è solo da quarto posto. Le operazioni più costose (Pogba, Vlahovic, Locatelli, lo stesso Di Maria) sono state fatte dietro sua specifica richiesta. Era partito per vincere subito. E ora?".

Poi ha replicato al commento di un tifoso: "Ho citato 3 mercati e non 4 proprio perché l’ultimo in pratica non c’è stato. Gli indisponibili erano anziani e Allegri sapeva di correre il rischio, ma li ha voluti ugualmente. Tutte le squadre si sono ridimensionate come è più della Juve che ha gli stipendi più alti".

Infine sul Milan: "Spero non sia vero che Pioli cambierà la linea difensiva per tornate a 3 (modulo provato e abbandonato velocemente la scorsa stagione) dopo 4 giornate di campionato e un turno Champions. Vorrebbe dire che non ha le idee per niente chiare, senza contare un mercato fatto per i 4".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.