Ravezzani: “Allegri può essere il traghettatore della Juventus”

Fabio Ravezzani, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a Juventusnews24. Ecco le sue parole: "Allegri? Ha ancora due anni di contratto. Io non credo che ci sia il fascino di andare a cercare in giro qualche scommessa pensando di giocare un calcio brillante e vincere. Direi che in questo momento può essere lui il traghettatore della Juve verso una nuova dimensione.