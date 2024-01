Ravenelli: “Adesso nella Juventus c’è empatia tra tecnico e giocatori”

Ravanelli ha parlato del momento della Juventus: per l'ex bianconero si sarebbe creato un ottimo affiatamento tra allenatore e calciatori

Ospite a Pressing, Fabrizio Ravanelli ha parlato del periodo di forma della Juventus in stagione. Ecco le sue parole: "La Juventus ha vinto una partita importante su un campo difficile. E' una squadra che ha dimostrato di essere veramente concreta. E' cresciuta tantissimo sotto tutti i punti di vista, da quello della mentalità e del carattere. Ora gioca anche bene; Max continua a non sbagliare nulla anche sui cambi. Nel secondo tempo di Lecce è cresciuta tantissimo ma è merito dei ragazzi che ci credono e dell'allenatore, è una bella Juventus ".

Ravanelli ha proseguito: "È cambiato l'ambiente nello spogliatoio, l'empatia tra allenatore e giocatori, mancavano due giocatori importanti come Rabiot e Chiesa ma l'allenatore non si è mai lamentato perché ha fatto sentire importanti chi giocava e quindi tiene tutti sempre in allarme e li fa sentire tutti importanti".