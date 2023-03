Ravanelli: “Vlahovic ha voglia di fare cose importanti con la Juventus”

La Juventus ha perso domenica contro la Roma una partita dove avrebbe meritato almeno il pareggio, ed ora i bianconeri devono concentrarsi sulla sfida valida per gli ottavi di EuropaLeague in programma domani contro il Friburgo. I bianconeri scenderanno in campo per l'andata della doppia sfida a Torino, tra le mura dell'Allianz Stadium, mentre la settimana prossima disputeranno la gara di ritorno in Germania.