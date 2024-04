Ravanelli: “Una partita non può guarire la Juventus”

La Juventus è tornata alla vittoria in CoppaItalia contro la Lazio, nella partita valevole per l'andata delle semifinali di Coppa Italia: i bianconeri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, che hanno regalato il successo ai bianconeri. L'ex giocatore della Vecchia Signora Fabrizio Ravanelli, ha parlato intervistato dai microfoni di Radio24 nell'ambito della trasmissione "Tutti Convocati", ai quali ha detto la sua sulla squadra di Allegri: "Una partita non può guarire la Juve. I primi 10 minuti hanno fatto bene, dopo il rigore annullato è subentrata la paura. Nel secondo tempo invece la squadra è stata brava nel palleggio e nelle linee di passaggio. Se hai la testa sgombra le cose riescono, per questo per giocare in certe squadre devi avere la personalità. Se non migliori non sei da Juve. Oggi ci sono 7-8 giocatori da Juve, non di più. Se non confermassero Allegri dovrebbero trovare un allenatore pronto a ricostruire. Vorrei vedere una squadra col fuoco dentro, con la cultura del lavoro".