Ravanelli ha parlato degli ultimi temi della stagione della Juve: per l'ex attaccante bianconero questa si era già conclusa con il Siviglia

Ospite di Pressing su Italia Uno, l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli ha commentato i temi più caldi relativi al finale di stagione bianconera. Come premessa, ha spiegato che l'annata vera e propria de La Vecchia Signora si è già conclusa qualche partita fa.

Ecco cosa ha detto: "La stagione della Juventus è finita dopo la gara con il Siviglia. Andare avanti è pesante per i tifosi, per la società e per tutti quanti perché adesso è veramente difficile".