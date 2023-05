Juve, Ravanelli: “Siviglia? Spero venga onorata la maglia”

Secondo l'ex giocatore della Juventus , il successo ottenuto dai bianconeri contro la Cremonese è ampiamente meritato. Ecco cosa ha detto l'ex attaccante della Vecchia Signora: "La Juve nel primo tempo ha giocato sotto ritmo. Ha creato pochissimo ma nel secondo tempo ha alzato il ritmo ed è riuscita in ripartenza, cosa che spesse volte non riesce a fare. Questo perché spesso la Juve nella riconquista della palla fa fatica ad attaccare la profondità con più di 4-5 giocatori. Questa volta ci è riuscita; Fagioli ha fatto un grandissimo gol e nel secondo tempo non c'è stata più partita. La Juventus ha dominato; Perin è stato spettatore, quindi una vittoria meritata e un match point per la Juve. A questo punto ha veramente tante possibilità di arrivare in Champions".

L'augurio di Ravanelli: non un altra Inter

Archiviata la Cremonese, la Juventus ora dovrà vedersela nuovamente contro il Siviglia. La semifinale di ritorno dell'Europa League è un traguardo che la squadra di Massimiliano Allegri non vorrà fallire. Secondo Ravanelli servirà però una prestazione diversa non solo da quella della gara d'andata, ma anche da quella mostrata in Coppa Italia. In una situazione non troppo dissimile, la semifinale contro l'Inter, la Juventus è parsa troppo sottotono per un impegno così importante. In particolare, l'ex attaccante ha detto: "Contro il Siviglia è' un 50 e 50. Mi auguro che la Juventus possa riuscire a fare almeno una semifinale degna di questa maglia. Questo perché la semifinale contro l'Inter è stata al di sotto delle aspettative. All'andata ha giocato male; mi auguro che possa fare una partita in cui può anche perdere ma giocando con agonismo e carattere".