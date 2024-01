Ravanelli: “Risultati della Juventus incredibili persino per Allegri”

Ravanelli ha parlato dei risultati della Juventus della prima metà di stagione: per l'ex bianconero, al di sopra delle aspettative di Allegri

Dagli studi di Medieaset, Fabrizio Ravanelli ha commentato il cammino della Juventus alle soglie del giro di boa di metà stagione. Ecco le sue parole: "Credo che sia un risultato sorprendente vedere lì la Juventus , neanche Allegri nelle più rosee aspettative si poteva aspettare di essere a due punti dall' Inter in questo momento".

Ravanelli ha proseguito: "Quindi credo che abbia dimostrato di aver fatto un lavoro incredibile sotto il punto di vista della mentalità, del carattere. Come contro la Roma in cui abbiamo visto la solita Juve, solida che si sa difendere molto bene. Poi il gol lo riesce sempre a trovare e la differenza in questo momento è soltanto la gara di Bergamo dove l'Inter ha vinto e la Juventus ha pareggiato".