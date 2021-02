Ravanelli: “Rigore inventato, ai miei tempi non lo avrebbero dato”

TORINO- Il Napoli, grazie al rigore trasformato da Lorenzo Insigne, ha superato per 1-0 la Juventus, riscattando così la sconfitta subita in Supercoppa Italiana lo scorso 20 gennaio. Una massima punizione che ha scatenato le proteste dalla parte bianconera, in primis dell’allenatore Andrea Pirlo, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Se uno allarga le mani con la palla in mano al portiere, ogni contatto sarebbe rigore in tutti i campi. Avrei voluto vedere se fosse successo a noi un episodio del genere. Ci sarebbero stati molti più casini, molte più polemiche, non so se ci sarebbe stato dato questo tipo di rigore, però andiamo avanti, siamo contenti della prestazione, adesso avremo una partita importante mercoledì, quindi adesso ci concentriamo su quella. Capita che tanti episodi possano essere fatti in modo diverso quando si gioca contro la Juventus, perchè siamo ormai sempre sulla bocca di tutti, tante volte ci riescono, tante volte no, oggi è andata così, però dobbiamo guardare avanti”.

Negli studi di JTV, anche l’ex attaccante Fabrizio Ravanelli era sulla stessa linea di pensiero del tecnico juventino: “La Juve ha avuto diverse occasioni che avrebbe sicuramente potuto sfruttare in modo migliore. E’ stata una serata storta a prescindere per tanti motivi, tra il rigore concesso al Napoli e le tante occasioni che non sono state concretizzate. In altre circostanze i bianconeri sarebbero sicuramente riusciti a segnare. C’è da dire che, però, ai miei tempi un rigore del genere non sarebbe mai stato dato a nessuna squadra. E’ un rigore davvero scandaloso, Chiellini era posizionato davanti a Rrahmani e aprendo le braccia ha inevitabilmente colpito il difensore del Napoli. Il pallone non l’avrebbe mai preso, non riesco a vedere cosa cosa abbia impedito il movimento di Chiellini, che era davanti e girato di spalle. Ha aperto le braccia per favorire l’uscita di Szczesny, il rigore è stato inventato dall’arbitro e dal VAR“.