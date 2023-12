Ravanelli: “Non credo la Juventus acquisterà qualcuno a gennaio”

L'ex giocatore della Juventus ha parlato della situazione che sta vivendo la squadra bianconera e del tecnico Massimiliano Allegri

La Juventus scenderà in campo domani sera nella partita valvole per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie A contro la Roma, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium. I bianconeri cercheranno la vittoria per rimanere in scia all'inter prima in classifica, impegnata questa sera a Marassi contro il Genoa.

All'orizzonte poi la sessione del mercatoinvernale, con i bianconeri che difficilmente metteranno a segno nuovi colpi, sia per la mancanza di uscite e di liquidità, sia per la non necessità di innesti, nonostante le assenze di Pogba e Fagioli entrambi squalificati.

Dei bianconeri e del loro mercato ha parlato l'ex attaccante della Juventus Fabrizio Ravanelli, intervistato dai microfoni di TV Play: "Credo che Giuntoli non acquisterà nessuno, considerata la difficile situazione economica. Allegri ha fiducia dei suoi calciatori e può anche aver paura che un nuovo arrivo vada a rovinare l’equilibrio costruito. Phillips? Non gioca da due anni, non credo serva alla Juve".

