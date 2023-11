Ravanelli: “L’Inter come l’Everest. Chiesa l’oro della Juventus”

Intervistato a TvPlay, Fabrizio Ravanelli ha presentato la prossima sfida di Serie A tra Juventus e Inter. Ecco le sue parole: “La Juventus dovrà scalare l’Everest per vincere sull’Inter. Quando i nerazzurri spingono, alla fine le avversarie cedono. La Juventus ha fatto tante vittorie, ma sempre soffrendo fino alla fine. Se si paragonano le due squadre, davvero non c’è partita. Soprattutto se si prende in considerazione il centrocampo. Servirà una grande partita difensiva in ogni zona di campo”.